Maltepe'de çam ağacı devrildi, o anlar kamerada

MALTEPE'de sağanak yağış ve rüzgarın etkisiyle çam ağacı bir kurs merkezinin bahçesine devrildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda devrilenen ağacın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlatılırken, ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Tipi Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı binanın bahçesinde bulunan çam ağacı, sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kurs merkezinin bahçesine devrildi. Bir otomobilde hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen kepçe yardımıyla ağaçla birlikte devrilen elektrik direğinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

"YAĞIŞ OLMASI SEBEBİYLE ÇOK YAYA GEÇMEMİŞ ALLAHTAN"

Kurs merkezi yöneticisi Adem Uztemur, "Bu ağaç daha önce Orman İşlerine ve Park ve Bahçelere bildirilmiş diye biliyorum. Komşularımızın söylediği o. Bir anda arkadaşlar dediler ağaç devrildi diye. Araçta ve kurumumuzda zararlar var. Yağış olması sebebiyle çok yaya geçmemiş Allahtan. Dolayısıyla onunla ilgili problemimiz yok. Maddi hasar var sadece. Öğrencilerimizde herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

"BİR GÜN BAŞIMIZA DÜŞMESİNDEN KORKUYORDUK"

Çam ağacının devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.