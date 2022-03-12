Maltepe'de aniden başlayan kar yağışı sise neden oldu, sürücüler ilerlemekte zorlandı - Haberler

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Maltepe'de aniden başlayan kar yağışı sise neden oldu, sürücüler ilerlemekte zorlandı

İhlas Haber Ajansı - Muharrem Çam - Güncel
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Maltepe'de aniden başlayan kar yağışı sise neden oldu, sürücüler ilerlemekte zorlandı İstanbul'da bu gün de erken saatlerden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de aniden başlayan kar yağışı sise neden oldu, sürücüler ilerlemekte zorlandı

İSTANBUL - İstanbul'da bu gün de erken saatlerden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası ilçelerinden Maltepe'de E-5 karayolu ve çevresinde lapa lapa kar yağdı. Yağan kar ile birlikte sis oluşumu da gözlendi. Şiddetli yağan kar, sürücülerin görüş mesafesini düşürmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul etkili kar yağışına teslim oldu. İstanbul'da etkili olan kar yağışı Maltepe E-5 kara yolu üzerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağan kar, sise neden oldu. Bir anda başlayan kar yağışı sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler karla birlikte oluşan sisli havada iletmekte zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesiyle Maltepe E-5 üzerinde İstanbul ve Ankara yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler, etkili olan sis ve kar yağışından olumsuz etkilendi.

Maltepe'de aniden başlayan kar yağışı sise neden oldu, sürücüler ilerlemekte zorlandı

Maltepe'de aniden başlayan kar yağışı sise neden oldu, sürücüler ilerlemekte zorlandı

Maltepe'de aniden başlayan kar yağışı sise neden oldu, sürücüler ilerlemekte zorlandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Güncel

İstanbul, Maltepe, Yağan, kar, Güncel, Haberler

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