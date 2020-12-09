Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı

09.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:22
Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı

MALTEPE'de site içerisinde park halinde olan motosikletin 2 kişi tarafından çalındı.

MALTEPE'de site içerisinde park halinde olan motosikletin 2 kişi tarafından çalındı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Başıbüyük Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki motosikleti çalarak, olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameraları görüntülerinde şüpheliler motosiklete yaklaşıyor, motosikleti çalmak için etrafı kolaçan ediyor. Bir süre sonra 2 şüpheli motosikletin kilidini kırıyor ve motosikletle birlikte gözden kayboluyor.


- İstanbul
Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı
Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı
Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı
Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cips çalan karga böyle yakalandı
Cips çalan karga böyle yakalandı
Maltepe'de bir dizi setinde olay çıkaran şahıslar tutuklandı
Maltepe'de bir dizi setinde olay çıkaran şahıslar tutuklandı
Maltepe'de denetimler sırasında uyuşturucu ile yakalandılar
Maltepe'de denetimler sırasında uyuşturucu ile yakalandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Sinan Gümüş Serdar Aziz Pierre Webo Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 09:24:05. #1.14#
title