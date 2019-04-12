Malkara'nın İlk Kadın Muhtarı Mazbatasını Aldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin Sarıpolat Mahallesi'nde girdiği muhtarlık seçimini kazanan Ayşe Özkan, ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

Sarıpolat Mahallesi'nin yeni muhtarı üniversite mezunu 45 yaşındaki Ayşe Özkan yyapacağı hizmetleri basınla paylaştı. Mazbatasını ve mührünü teslim aldıktan hemen sonra işe koyulan Malkara'nın çiçeği burnunda muhtarı Ayşe Özkan, mahallesinde yapılacak çok hizmet olduğunu ve kolları sıvadığını söyledi.

Halkın desteğiyle muhtar seçildiğini söyleyen Ayşe Özkan, "Mahalle muhtarlığına adaylığı ilk başta düşünmüyordum. Zaten derneğimizle ve mahallemizi tanıtmakla uğraşıyorduk. Muhtarlık geri dursun dedik. Mahalle halkımızın, gençlerimizin, akrabalarımın ve özellikle dayım Sermet Gülcivan'ın ısrarı oldu. Muhtarlık için layık görülünce biz de hayır diyemedik. Çıktığımız bu yolda sağ olsunlar mahalle halkımız bizi seçerek muhtarlık görevine getirdi. Bugünden sonra artık Sarıpolat Mahallesi'ni, atamızın düşlediği gibi bir köy yapacağız. Bunun sözünü veriyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Kadir Albayrak ve Sayın Malkara Belediye Başkanım Ulaş Yurdakul'dan destek bekliyorum" dedi.

Sarıpolat'ın yeterince hizmet alamadığını belirten Özkan, muhtarlık binasının yenilenmesi, eski okul binasının değerlendirilmesi, kütüphane, bilgisayar salonu, sohbet odası, satranç, bilardo gibi çeşitli etkinliklerin yapılması için girişimlerde bulunacağını kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA