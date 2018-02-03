Malkara Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası'nda İstifa

20 Ocak tarihinde yapılan Malkara Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası seçimli genel kurulunun ardından yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin bir kısmı ile denetleme kurulunun asil ve yedeklerinin tamamı istifa ettiğini açıkladı.

Malkara Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu asil üyesi Mehmet Ali Masat ve Salim Pilatin Yönetim Kurulu yedek üye Seçkin Kale, Erol Şahin ve Zeki Koparan ile Denetleme Kurulu asil üye Erkan İsar, Bahadır Uysal ve Tamer Yaşar ile Denetleme Kurulu yedek üye Yasin Bosnalı, Öner Beyazıt ve Zafer Kaya, haksızlığa uğradıklarını iddia ederek imzalı istifa dilekçelerini Malkara Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası'na ilettiklerini ifade etti.

Malkara Küçük Sanayi Sitesinde bir esnafın ofisinde toplanan Malkara Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası üyeleri, kamuoyuna istifa gerekçelerini Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Masat'ın okuduğu açıklamayla dile getirdi.

Açıklamada şöyle denildi: "20.01.2018 tarihinde yapılan olağan seçimli genel kurulda önceki dönemde yer alan arkadaşlarım seçim yapılmadan bir hafta önce yönetim kurulu ve denetim kurulunun eksiksiz katıldığı toplantıda odamız için menfaat gözetmeksizin yıllardır beraber hizmet etmiş yönetimindeki arkadaşlarından çıkacak olan listeyi gizleyerek toplantının yapıldığı gün divan kurulu başkanından liste dışında kaldıklarını öğrenmelerini onlara karşı yapılmış bir haksızlık olarak düşündüğümden ve aynı şeyin ilerleyen zaman da benim başıma gelmesi endişesiyle duyduğum rahatsızlıktan ötürü görevimi layıkıyla yerine getiremeyeceğimden dolayı seçilmiş olduğum yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum." - TEKİRDAĞ