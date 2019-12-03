Malkara'da yaralı halde bulunan kişi hayatını kaybetti
Malkara ilçesinde evinin bahçesindeki tuvalette yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Malkara ilçesinde evinin bahçesindeki tuvalette yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sağlamtaş Mahallesi'nde yaşayan Şevket Gider (83), bahçedeki tuvalete gitti.
Yaşlı adam bir süre dönmeyince, yakınları, kontrol için gittiği tuvalette Gider'i yerde yaralı halde buldu.
112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Gider, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.