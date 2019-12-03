Malkara'da yaralı halde bulunan kişi hayatını kaybetti
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Malkara'da yaralı halde bulunan kişi hayatını kaybetti

Malkara ilçesinde evinin bahçesindeki tuvalette yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

03.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:23
Malkara'da yaralı halde bulunan kişi hayatını kaybetti

ilçesinde evinin bahçesindeki tuvalette yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mahallesi'nde yaşayan Şevket Gider (83), bahçedeki tuvalete gitti.

Yaşlı adam bir süre dönmeyince, yakınları, kontrol için gittiği tuvalette Gider'i yerde yaralı halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Gider, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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