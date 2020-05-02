Malkara'da tarlada bulunan eski top mermisi imha edildi

Malkara ilçesinde bir çiftçinin tarlasını ekerken bulduğu eski top mermisi imha edildi.

Malkara ilçesinde bir çiftçinin tarlasını ekerken bulduğu eski top mermisi imha edildi.

Kuruçay Mevkinde traktörle tarlasını ektiği sırada bir top mermisi gören, Mehmet Bağ durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yaklaşık 30 yıllık olan top mermisinin patlamamış olduğunu tespit etti.

Ekipler, top mermisini bir çukurun içinde, fünye ile kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti.

Kaynak: AA