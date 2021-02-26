Malkara'da Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
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Malkara'da Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

26.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:47
Malkara'da Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

Malkara ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'na 250 çam fidanı dikildi.

Malkara ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'na 250 çam fidanı dikildi.

AK Parti İl ve Malkara İlçe başkanlıklarınca Küçükhıdır Mahallesi Çeliktepe mevkisinde düzenlenen etkinlikte, 250 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

İlk dikilen fidan TBMM Başkanı Mustafa Şentop adına etiketlendi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve diğer parti yöneticileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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