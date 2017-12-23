Malkara'da Kütüphane Açılışı

Harbiye 74 Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, 40 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden topçu üsteğmen Sait Yılmaz anısına kütüphane oluşturuldu.



Malkara ilçesindeki Balabancık İlköğretim Okulu'nda oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.



Törende konuşan Harbiye 74 Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman İpek, Sait Yılmaz'ın adını yaşatmak için kütüphane açmak istediklerini söyledi.



İpek, dernek olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bundan tam 40 yıl önce elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz değerli arkadaşımız Sait Yılmaz'ın anısını doğduğu köyün okulunda yaşatmak adına 1974 yılı Kara Harp Okulu Mezunu Subayların katkıları, Harbiye 74 Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün izni ve Sayın Kaymakamımızın oluruyla ve Garnizon Komutanımızın yardımlarıyla siz sevgili öğrencilerin hizmetine açtığımız Sait Yılmaz Kütüphanesi hayırlı uğurlu olsun."



İlçe Kaymakamı Erkan Karahan da projeden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, proje ile öğrencilere faydalı bir kütüphane kazandırıldığını aktardı.



Karahan, tören sonunda Dernek Başkanı İpek ve Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı'ya plaket verdi.



Törene, Sait Yılmaz'ın akrabaları, Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat

Tatlı, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali

Saraç, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.