Son dakika haber... Malkara'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
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Son dakika haber... Malkara'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi

24.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:30

Son dakika haberine göre Malkara ilçesindeki bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildiği bildirildi.

Malkara ilçesindeki bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildiği bildirildi.

Taşımalı sistemle eğitim veren Kosyörük İlkokulunda bir öğretmen ile 4 öğrencinin PCR testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine okulda eğitime 10 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce dezenfekte ettirilen okulda tedbirler artırıldı.

Son dakika haber... Malkara'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
Son dakika haber... Malkara'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
Son dakika haber... Malkara'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
Son dakika haber... Malkara'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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