Son dakika haber... Malkara'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 10 gün ara verildi
24.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:30
Son dakika haberine göre Malkara ilçesindeki bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildiği bildirildi.
Malkara ilçesindeki bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 10 gün ara verildiği bildirildi.
Taşımalı sistemle eğitim veren Kosyörük İlkokulunda bir öğretmen ile 4 öğrencinin PCR testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine okulda eğitime 10 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce dezenfekte ettirilen okulda tedbirler artırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral