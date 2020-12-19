Malkara'da köpeğini aramaya giden kadın için kayıp ihbarı yapıldı
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Malkara'da köpeğini aramaya giden kadın için kayıp ihbarı yapıldı

19.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:08
Malkara'da köpeğini aramaya giden kadın için kayıp ihbarı yapıldı

Malkara ilçesinde köpeğini aramak için giden ve kendisinden haber alınamayan kadın, kayıp ihbarından bir süre sonra bulundu.

Malkara ilçesinde köpeğini aramak için giden ve kendisinden haber alınamayan kadın, kayıp ihbarından bir süre sonra bulundu.

Yaylagöne Mahallesi'nde ikamet eden Şükran G.'den (56) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, ormanlık alanda ve baraj yakınlarında arama çalışması gerçekleştirdi. Bir süre sonra ekipler kadına ulaşmayı başardı.

Şükran G'nin, çok sevdiği köpeğini aramak için evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:08:51. #1.15#
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