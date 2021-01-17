Malkara'da kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı
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Malkara'da kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı

17.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:28
Malkara'da kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı

Malkara ilçesinde ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Malkara ilçesinde ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri, Malkara-Şarköy arasındaki yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Tüm mahalle yollarının açık olduğu ilçede ana arterler, cadde ve sokaklar temizlendi.

Malkara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, yaptığı açıklamada, kar yağışının ekili alanlara iyi geleceğini, yağışın sürmesini istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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