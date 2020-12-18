Malkara'da doğal gaz meşalesi yakıldı

Malkara ilçesinde doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk meşale törenle yakıldı.

Törende konuşan Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, ilçe adına tarihi bir gün yaşandığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ise Tekirdağ'da tüm ilçelerde doğal gaz bulunduğunu anlatarak, "Malkara'mız yapılan çalışmalar sonucunda doğalgaza kavuşuyor. Malkara'mızın havası da çevresi de en kısa zamanda daha güzel olacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Törene, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral