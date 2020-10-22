Malili devrik lider Keita, tedavisinin ardından ülkesine döndü

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbe sonrası istifa eden ve eylülde iskemik inme teşhisiyle hastaneye kaldırılan Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, tedavi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) döndü.

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbe sonrası istifa eden ve eylülde iskemik inme teşhisiyle hastaneye kaldırılan Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, tedavi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) döndü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 75 yaşındaki Keita, 5 Eylül'de tedavi için gittiği Abu Dabi'den ülkesine döndü.

Keita'nın konutunun etrafında toplanan destekçileri, sevinç gösterisinde bulundu.

Mali'nin başkenti Bamako'da 2 Eylül'de hastaneye kaldırılan ve iskemik inme teşhisi konulan 75 yaşındaki Keita, 4 Eylül'de taburcu edilmişti.

Keita, 5 Eylül'de daha önce de tedavi gördüğü BAE'ye gitmişti.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), 18 Ağustos'ta askeri kışlada alıkoyduğu Keita'yı 27 Ağustos'ta serbest bırakmıştı.

CNSP, o tarihten bu yana özel korumalı konutunda kalan Keita'ya, tedavisi için yurt dışına çıkış izni vermişti.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan