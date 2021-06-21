Son dakika haberleri... Mali'de Fransız askerlere bomba yüklü araçla saldırı: 10 yaralı
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Son dakika haberleri... Mali'de Fransız askerlere bomba yüklü araçla saldırı: 10 yaralı

Son dakika haberleri... Mali'de Fransız askerlere bomba yüklü araçla saldırı: 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan Fransız askerlerinin hedef alındığı bomba yüklü araçlı saldırıda, 6 asker ve 4 vatandaş yaralandı.

Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan Fransız askerlerinin hedef alındığı bomba yüklü araçlı saldırıda, 6 asker ve 4 vatandaş yaralandı.

Fransız ordusu tarafından yapılan açıklamada, Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan Fransız askerlerine bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, saldırıda 6 Fransız askeri ve 4 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği yerin yakınındaki Gossi kasabasının Belediye Başkanı Moussa Ag Almouner, "Patlama o kadar büyüktü ki bazı evlerin camları kırıldı" ifadelerini kullandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Barkhane Operasyonu'nun başlatıldığı 2014'ten bu yana bölgede yaklaşık 55 Fransız askeri hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, Barkhane Operasyonunu sonlandıracaklarını duyurmuştu.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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