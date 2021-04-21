Malhun ne demek? Malhun anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Malhun, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Malhun ne demek? Malhun anlamı ne? İşte, Malhun kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Malhun kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Malhun anlamı ne? Malhun ne demek?
MALHUN NE DEMEK?
Malhun isminin manası:
1.Melodik şiir, kaside (Ar.) demektir.
2.Osman Gazi'nin eşi ve Orhan Gazi'nin annesinin ismidir.