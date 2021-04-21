Malhun ne demek? Malhun anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Malhun, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Malhun ne demek? Malhun anlamı ne? İşte, Malhun kelimesin anlamı!