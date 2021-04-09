Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı

Yoğun iş temposuna ara vererek Maldivler'e tatile giden genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, son olarak peş peşe mini şortlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz haftalarda ilk İngilizce şarkısı Retrograde'yi çıkaran ve kısa sürede güzel tepkiler alan Aleyna Tilki, iş stresini atmak için tatile çıktı. Birçok ünlü ismi tercih ettiği tatil merkezi Maldivler'e giden Tilki, her anını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Genç şarkıcı son olarak peş peşe siyah mini şortlu pozlarını paylaştı. 2,7 milyon takipçisi bulunan Tilki'nin "Bebek köpek balığı" notunu ekleyerek paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Tilki, geçtiğimiz günlerde de siyah mini elbiseli pozunu paylaşmış ve takipçilerinde büyük beğeni toplamıştı.

İşte Aleyna Tilki'nin Maldivler tatilinden kareler...