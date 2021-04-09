Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı
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Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yoğun iş temposuna ara vererek Maldivler'e tatile giden genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, son olarak peş peşe mini şortlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz haftalarda ilk İngilizce şarkısı Retrograde'yi çıkaran ve kısa sürede güzel tepkiler alan Aleyna Tilki, iş stresini atmak için tatile çıktı. Birçok ünlü ismi tercih ettiği tatil merkezi Maldivler'e giden Tilki, her anını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Genç şarkıcı son olarak peş peşe siyah mini şortlu pozlarını paylaştı. 2,7 milyon takipçisi bulunan Tilki'nin "Bebek köpek balığı" notunu ekleyerek paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Tilki, geçtiğimiz günlerde de siyah mini elbiseli pozunu paylaşmış ve takipçilerinde büyük beğeni toplamıştı.

İşte Aleyna Tilki'nin Maldivler tatilinden kareler...

Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
AYSEL OK: Yoğun iş temposu mu ...sanki inşaata çalışıyor? Şeyma gibi gece gündüz yiyip içip günlerini gün ediyorlar .sivilerine baksan Oxford mezunu oysaki kitap yüzü açtığı mi var zenginlik bu dünyada boyle
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