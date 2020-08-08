Malazgirt'te su şebekesi çalışması Muş'un Malazgirt Belediyesi eskiyen içme suyu şebekesini yenileyerek, vatandaşlara daha sağlıklı ve basınçlı su ulaşmasını sağlayacak.

Muş'un Malazgirt Belediyesi eskiyen içme suyu şebekesini yenileyerek, vatandaşlara daha sağlıklı ve basınçlı su ulaşmasını sağlayacak.

Malazgirt'te yaklaşık 40 yıldan buyana kullanılan ancak insan ve çevre sağlığına zarar veren eski boruların değiştirilmesi için başlatılan şehir içme suyu şebeke hattında sona gelindi.

İlçeye bağlı 12 mahallede yeni hat döşemelerini yüzde 90 tamamlayan ekipler, Adalar Mahallesi'ndeki çalışmalarını tamamlayarak gece yarısı ilçe merkezi ve mahallerde su basınç test çalışması yaptı.

Test çalışmasının başarılı geçtiği bildirildi.

Kaynak: AA