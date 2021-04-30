Malatyaspor-Kayserispor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 39.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 39.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 39. haftasında 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Helenex Yeni Malatyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Helenex Yeni Malatyaspor ile Hes Kablo Kayserispor maçını Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Hakan CEylan. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı