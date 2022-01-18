Malatyalılara Malatyalı Niyazi Mısri anlatılıyor - Haberler
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Malatyalılara Malatyalı Niyazi Mısri anlatılıyor

Malatyalılara Malatyalı Niyazi Mısri anlatılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı işbirliğinde Vefa Konağı'nda ''Niyazi Mısri Konferansı ve Tasavvuf Musikisi Dinletisi'' programı düzenlendi.

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağında düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül, konferansını vermek üzere Aile Hekimi Dr. Zekeriya Özmen ve Vefa Konağı müdavimleri katıldı.

Dr. Zekeriya Özmen, "Niyazi Mısri 1618 yılının Şubat ayında Malatya'nın Aspuzu bölgesinde dünyaya gelmiştir. Niyazi Mısri Dünya çapında bilinen ve ünlü bir mutasavvuf şairdir. Babası Soğancızade Ali Çelebidir. İlk eğitimine kardeşleriyle birlikte köyünde başalayan Niyazi Mısri Malatya'lı hem dini alanda hem tasavvuf alanda dersler alarak kendini yetiştirmiştir" dedi.

Niyazi Mısri'nin sürgün hayatını da anlatan ve bu dönemde yazmış olduğu eserlere değinen Özmen, Mısri'nin Türk Tasavvuf Edebiyatının, şiir dünyasının en büyük şairlerinden biri olduğunu ifade etti.

Konferans programının sonunda Niyazi Mısri Çalışma Grubu Tasavvuf Musikisi ekibi tarafından Niyazi Mısri'nin bestelenmiş eserleri seslendirildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Niyazi Mısri, Malatya, Güncel, Haber

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