Malatya genelinde içme suyu altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışmalarının tamamlamasının ardından üstyapı çalışmalarının başlayacağını belirten MASKİ Genel Müdürü Mert, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Barguzu'nun Altın Kayısı Bulvarı'na bağlantı kısmı olan 35 metrelik yolda çift taraflı olarak altyapı çalışmaları yapıyoruz. Ekibimiz, üst yapı yapılmaya başlamadan buranın altyapısını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.Uzun yıllar sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlamak amacıyla standartlara uygun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Hedefimizin gelecek nesillere sağlıklı içme suyu içirebilmek ve kanalizasyon altyapısını güçlendirerek, atıksuların arıtılarak doğaya kazandırmak. Başkanımızın talimatıyla hepimiz sahadayız. Bu sezon merkezdeki işlerimizi yapacağız ancak kırsala biraz daha önem vereceğiz. Hedefimiz güçlü bir altyapı oluşturmak. Herkes işini severek yaparsa başarılamayacak hiçbir iş yok. Bizde işimizi sevdiğimiz için canla başla çalışıyoruz. Emek veren 7 gün 24 saat sahada aktif çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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