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Malatya'daki terör operasyonlarında 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'daki terör operasyonlarında 5 tutuklama

Malatya'da polis tarafından düzenlenen iki ayrı terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis tarafından düzenlenen iki ayrı terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda üçü PKK/KCK altısı FETÖ/PDY üyesi şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4 kişiye ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

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