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Malatya'daki silahlı baskına tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'daki silahlı baskına tutuklama

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşinin ikametine silahla baskın düzenledikten sonra kaçan daha sonra yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da boşanma aşamasındaki eşinin ikametine silahla baskın düzenledikten sonra kaçan daha sonra yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, eşi Ç.U.'nun yaşadığı ikamete silahlı baskın düzenleyen Hamza U. havaya iki el ateş açtıktan sonra çıktığı çatıda izini kayıp ettirmişti. Hamza U.'nun yakalanması için çalışma başlatan ekipler şahsın gidebileceği değerlendirilen adreslere peş peşe operasyon düzenledi. Olayın gerçekleştiği İstiklal Mahallesi'nde yakalanan Hamza U. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hamza U. cezaevine gönderildi. - MALATYA

Malatya'daki silahlı baskına tutuklama

Malatya'daki silahlı baskına tutuklama

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