Malatya'daki kaynak atölyesinde yaşanan patlama

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, dün kaynak atölyesindeki patlamada zarar gören esnafı iş yerinde, yaralanan 4 işçiyi de hastanede ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, dün kaynak atölyesindeki patlamada zarar gören esnafı iş yerinde, yaralanan 4 işçiyi de hastanede ziyaret etti.

Keskin, beraberindeki Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Taşdemir ile iş yeri sahibi Yusuf Kenan Polat ve çevredeki esnafı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın hakkında bilgi alan Keskin, can kaybının olmamasının ve olayın büyümeden atlatılmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Keskin, zarar gören esnafın yaralarını kısa sürede sarması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Keskin ve beraberindekiler, daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne geçerek yaralanan işçilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik