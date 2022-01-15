Yük treni hafif ticari araç ile çarpıştı, 1 kişi yaralandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yük treninin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yük treninin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çolakoğlu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AAH 929 plakalı hafif ticari araç, hemzemin geçitte yük treni ile çarpıştı.
Kazada yaralanan bir kişi, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.