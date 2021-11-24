Malatya'da yoldan çıkan kamyon takla attı: 1 yaralı
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon yoldan çıkarak takla attı.
DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon yoldan çıkarak takla attı.
Harun Tanış idaresindeki 34 JY 0824 plakalı kamyon, Malatya- Adıyaman kara yolu Doğanşehir Eskiköy mevkiinde yoldan çıkması sonucu takla attı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Burak Hamzaoğlu yaralandı.
Yaralı Hamzaoğlu, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.