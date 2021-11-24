Malatya'da yoldan çıkan kamyon takla attı: 1 yaralı - Haberler
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Malatya'da yoldan çıkan kamyon takla attı: 1 yaralı

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'da yoldan çıkan kamyon takla attı: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon yoldan çıkarak takla attı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon yoldan çıkarak takla attı.

Harun Tanış idaresindeki 34 JY 0824 plakalı kamyon, Malatya- Adıyaman kara yolu Doğanşehir Eskiköy mevkiinde yoldan çıkması sonucu takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Burak Hamzaoğlu yaralandı.

Yaralı Hamzaoğlu, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da yoldan çıkan kamyon takla attı: 1 yaralı

Malatya'da yoldan çıkan kamyon takla attı: 1 yaralı

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

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