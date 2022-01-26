Malatya'da yolda kalan vatandaşlara kumanya desteği
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlara Kızılay yetkilileri kumanya desteğinde bulundu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlara Kızılay yetkilileri kumanya desteğinde bulundu.
Aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Malatya-Adıyaman istikametinde yollarda mahsur kalan 40 vatandaşa Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılay ekiplerince kumanya yardımında bulunuldu. - MALATYA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri