Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

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MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 481 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap, 1 kilo 270 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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