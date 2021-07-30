Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 1350 kök Hint keneviri ve 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 1350 kök Hint keneviri ve 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Gözlüce Mahallesi'ndeki bir bahçeye Hint keneviri ekimi yapıldığı belirlendi.

Bahçeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 1350 kök Hint keneviri ve 12 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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