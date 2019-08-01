Malatya'da trafik kazası: 1 ölü

Malatya'da trafik kazası: 1 ölü

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

1.08.2019 01:18
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Malatya Sivas kara yolu Yazıhan ilçesi Boztepe Mahallesi Sarsap Tüneli çıkışında Mehmet Bahadır Safir (40) idaresindeki 44 NF 986 plakalı kamyonet şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Safir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA
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