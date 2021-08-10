Malatya'da tır devrildi: 1 yaralı
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırdaki kişi yaralandı.
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırdaki kişi yaralandı.
S.B. (28) idaresindeki 44 AT 115 plakalı iplik yüklü tır, Malatya-Sivas karayolunun birinci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle devrildi.
Kazada yaralanan S.B, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş