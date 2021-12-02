Malatya'da terör operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da terör operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili 3 şahıs, FETÖ/PDY ile ilgili 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili 3 şahıs, FETÖ/PDY ile ilgili 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman kazandıran şahıslara yönelik yapılan çalışmada 3 şahıs yakalandı.

Bu arada, gaybubet evlerine yapılan baskında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç binbaşı, 1 ihraç komiser, 4 kapatılan şirket çalışanı olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

İşe giden kadına köpekler saldırdı

İşe giden kadına köpekler saldırdı

 PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title