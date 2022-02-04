Malatya'da terör operasyonlarında iki şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüpheli ile Doğanşehir ilçesinde sosyal medyadan sol terör örgütlerinin propagandası yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.