Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü
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Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü

Malatya'da tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Görgü Mahallesi'ndeki bahçeli evde yaşayan Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çifti, vitamin zannederek tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp yedi.

Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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