Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Haberler
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Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 2 kişiyi tespit etti. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusuna başlandı.


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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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