Saman yüklü tır yandı
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Saman yüklü tır yandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Güncel

Malatya'da seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.

Malatya'da seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.

Mustafa Çelik (48) idaresindeki 19 AAY 291 plakalı saman yüklü tır, Malatya-Elazığ kara yolu Dede Korkut Parkı civarında seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracını durdurup itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Saman yüklü tır yandı
Saman yüklü tır yandı
Saman yüklü tır yandı
Saman yüklü tır yandı
Saman yüklü tır yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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