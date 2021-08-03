Malatya'da refüje çarpan kamyonet ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı
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Malatya'da refüje çarpan kamyonet ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da refüje çarpan kamyonet ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, refüje çarparak devrilen ve ters dönerek duran kamyonetteki Eser Deveci (35) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

MALATYA'da, refüje çarparak devrilen ve ters dönerek duran kamyonetteki Eser Deveci (35) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulvahap Kocak yönetimindeki 44 EJ 377 plakalı kamyonet, refüje çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, ters dönen kamyonetteki Eser Deveci'yi çıkardı. Yapılan kontrolde, Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Abdulvahap Kocak (41) ile yanındaki Abuzer Bilen (44) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eser Deveci'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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