Malatya'da polis ekipleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Polis memurlarından Abdurrahman Çelebi, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk Kadın Taarruz Helikopter Pilotu", spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun Peşinde", yaşam kategorisinde ise Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" fotoğraflarına oy kullandı.

Cebrail Kocagöl de yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy kullandı.

Hanifi Türkmen ise yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", haber kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğraflarını tercih etti.

Polisler, çalışmaları için AA muhabirlerini tebrik etti.