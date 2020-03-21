Malatya'da patates ve soğan fiyatları yükseldi Malatya'da bir hafta önce kilosu 2-3 TL arasında satılan patates ve soğan fiyatları 4 TL'ye kadar yükseldiMalatya Sebze ve Meyve pazarında geçen hafta kilosi 2-3 TL arasında olan patates ve soğanın fiyatı bu hafta ise 3.5-4 TL'den satışa sunuldu.

Malatya'da bir hafta önce kilosu 2-3 TL arasında satılan patates ve soğan fiyatları 4 TL'ye kadar yükseldi

Malatya Sebze ve Meyve pazarında geçen hafta kilosi 2-3 TL arasında olan patates ve soğanın fiyatı bu hafta ise 3.5-4 TL'den satışa sunuldu. Fiyatların yükselmesinde ise korona virüs nedeniyle evlerine kapanan insanların yoğun talebi olarak gösterilirken vatandaşlar ise satışların normal fiyatlara çekilmesini istiyor.

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, artan fiyatların esnaftan kaynaklanmadığını belirterek, "Fiyat artışları esnaflardan değil öncelikle bunu söylemek istiyorum. Tamamen alıcılardan kaynaklan bir artıştır" dedi.

Halden pahalı alındığını vurgulayan Başkan Yıldız, "Vatandaşlarımız, esnaflarımız fırsatçılık mı yapıyor sorusunu aklına getirmesin. Halden aldığımız fiyatlar beli, sebze ve meyve halinde sattığımız fiyatlar belli. Biz esnaf olarak Hal binasından çok yüksek fiyatlarda ürün alıyoruz. Buradaki fark esnaflardan değil tamamen alıcılardan kaynaklanan bir farktır. Bundan üç gün önce patates ve Soğanı 1 T'den alıp 1,5 TL'ye satıyorduk. Bu gün ise Hal binasından Patates ve Soğanın toptan kilosunu 3,5 TL'den alıp sebze ve meyve pazarında 4 TL'ye satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız, "Milletimiz sanıyor ki esnaflarımız fırsatçılık yapıyor. Böyle bir durum söz konusu değildir. Biz devletimizin bu fiyatlarını araştırmalarını talep ediyoruz. Pazarcı esnaflarımız 50 kuruş veya 1 TL üzerine koyarak satış yapıyor" şeklinde konuştu.

Yasin Yıldız da artık insan sağlığı için ürün seçmenin yasaklandığını hatırlatarak, "Ticaret Bakanımız geçtiğimiz günlerde bir karar aldı. Korana virüs nedeniyle vatandaşlarımız sağlığı için seçmece yasaklandı. Pazarda vatandaşlarımızın istedikleri ürünü biz veriyoruz. Esnaflar, çalışanlarıyla beraber maske veya eldiven takacak ve ürünü vereceğiz. Bu uygulaman iyi olacağını düşünüyoruz. Sağlıklı olacağına inanıyorum. Virüs den dolayı yapılan uygulamalardan bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA