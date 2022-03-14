Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Serkan Özmen yönetimindeki 02 EH 566 plakalı otomobil Doğanşehir ilçesi Zerenler mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Selin ve Ömer Halis Özmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

AA / Kadir Aydın - Güncel

Serkan Özmen, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Haberler

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