Malatya'da Mangala Turnuvası

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mangala Turnuvası düzenlenecek. Ortaokullar arası düzenlenecek turnuva için okullara 150 takım mangala hediye edildi.

Sanat Merkezi Salonunda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürü Mükremin Yağbasan, Mangala Turnuvasına 50 ortaokulun katılacağını açıkladı. Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle "Geçmişin İzleriyle Geleceğin Değerleri" Projesi kapsamında turnuvayı düzenlediklerini kaydeden Mükremin Yağbasan, "Her okula verdiğimiz 3 mangala takımıyla önce okullar kendi içlerinde öğrencileri eleyecekler. Daha sonra her okul adına gelecek 2'şer öğrenciyle 13 Mayıs'ta Sanat Galerimizde yapacağımız final turuyla yarışmayı tamamlayacağız" diye konuştu.

Programda, okullardan gelen görevlilere Türk Zeka ve Strateji Oyunu Mangala hakkında bilgiler verildi. Oyunla ilgili bir video filmin de seyrettirildiği programda daha sonra Mangala takımlara teslim edildi. - MALATYA