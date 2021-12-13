Malatya'da kız öğrencilere KADES uygulamasını anlattı - Haberler
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Malatya'da kız öğrencilere KADES uygulamasını anlattı

Malatya'da kız öğrencilere KADES uygulamasını anlattı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kız öğrencilere Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kız öğrencilere Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 300 öğrenciye KADES uygulaması tanıtılarak, telefonlarına indirmeleri sağlandı.

Öğrencilere ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu da anlatılarak, broşür dağıtıldı.

Malatya'da kız öğrencilere KADES uygulamasını anlattı

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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