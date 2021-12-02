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Malatya'da kış lastiği denetimi sıkı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da kış lastiği denetimi sıkı başladı

Malatya'da yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi sıkı başladı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi sıkı başladı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından polis sorumluluk bölgesinde 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle tüm yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimlerine başlanıldı.

Bu bağlamda 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında tüm yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara kış lastiği zorunlu hale getirilmesi nedeniyle buna uymayan ticari araç sahiplerine 2918 sayılı Karayolları trafik kanunun 65-A maddesi hükümleri doğrultusunda 2021 yılı için 846 TL idari para cezası uygulanıyor.

Ayrıca kış mevsimi sebebiyle soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamında vatandaşların seyahat edebilmeleri maksadıyla araçlarının kış bakımlarını yaptırmaları gerektiği hatırlatılarak, mevsim şartlarına uygun lastik kullanmalarının mal ve can güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı. - MALATYA

Malatya'da kış lastiği denetimi sıkı başladı

Malatya'da kış lastiği denetimi sıkı başladı

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