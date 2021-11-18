Malatya'da kediye çarpan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı - Haberler
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Malatya'da kediye çarpan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da kediye çarpan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Malatya'da aracıyla çarptığı kediyi yaralayan sürücünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da aracıyla çarptığı kediyi yaralayan sürücünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir vatandaş İnönü Caddesi'nde bir kedinin aracın çarpması sonucu yaralandığını ihbar etti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, caddede yaralı buldukları kediyi Malatya Veteriner Kliniği'ne götürdü ve yaralı hayvan burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kediye çarpan aracı ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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