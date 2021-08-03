Malatya'da kayıp kız kardeşler aranıyor (2)

KIZ KARDEŞLER BULUNDUMalatya'da, dün dolaşmak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Aslı (20) ile Büşra Özgül (14) kardeşler polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.