Malatya'da kar yağışı nedeniyle 15 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

KULUNCAK, MALATYA (AA) - Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 15 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 8, Akçadağ ve Darende'de 3'er, Kuluncak'ta ise 1 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kapanan 15 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çok sayıda iş makinesiyle çalışıyor.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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