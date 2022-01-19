Malatya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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Malatya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Haberler | Kültür Sanat

Malatya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu Malatya'da dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

MALATYA (İHA) - Malatya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

MALATYA - Malatya'da dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Malatya'da 18 Ocak'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkisini gösterdi. Gece boyunca yağan kar sonrası vatandaşlar beyaz örtü ile güne uyanırken kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yağan kar ile birlikte bazı vatandaşlar, kar altında yürümenin zevkini çıkardı. Bazı vatandaşlar da fotoğraf çekinerek karın tadını çıkardı

Öte yanda Elazığ 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların zaman zaman yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Malatya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Malatya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Malatya'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Son Dakika Haberleri

Malatya, Yağan, Ocak, kar, Kültür Sanat, Haber

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