Malatya'da kar nedeniyle 239 mahallenin yolu kapandı

Malatya'da, kar yağışı dolayısıyla 239 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Pütürge'de 40, Darende'de 35, Arguvan'da 34, Arapgir'de 25, Hekimhan'da 24, Akçadağ'da 21, Kale'de 19, Yeşilyurt'ta 15, Battalgazi'de 10, Doğanyol ve Yazıhan'da 6'şar, Kuluncak'ta 3 ve Doğanşehir'de 1 mahallenin yolu kapandı.

Ekipler sabah saatlerinden bu yana kapalı 304 mahalleden 65'inin yolunu ulaşıma açtı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.