Malatya'da kar nedeniyle 22 mahallenin yolu ulaşıma kapalı - Haberler
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Malatya'da kar nedeniyle 22 mahallenin yolu ulaşıma kapalı

AA, Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'da kar nedeniyle 22 mahallenin yolu ulaşıma kapalı

Malatya'da kar nedeniyle 22 mahallenin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

HEKİMHAN, MALATYA (AA) - Malatya'da kar nedeniyle 22 mahallenin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arapgir ilçesinde 6, Arguvan'da 2, Hekimhan'da 7, Kuluncak'ta 6 ve Pütürge'de 1 kırsal mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan karla karışık yağmurun etkili olmasıyla birlikte karların eridiği il geneli için çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yeter Erdine - Güncel

Kuluncak, Hekimhan, Malatya, kar, Güncel, Haber

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