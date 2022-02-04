Malatya'da kar nedeniyle 22 mahallenin yolu ulaşıma kapalı

HEKİMHAN, MALATYA (AA) - Malatya'da kar nedeniyle 22 mahallenin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arapgir ilçesinde 6, Arguvan'da 2, Hekimhan'da 7, Kuluncak'ta 6 ve Pütürge'de 1 kırsal mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan karla karışık yağmurun etkili olmasıyla birlikte karların eridiği il geneli için çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.