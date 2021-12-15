Malatya'da kablo hırsızlığına 4 tutuklama

MALATYA'da, bir firmadan çaldıkları kablolarla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde durdurduğu traktörde yaptığı kontrolde, römorkta birer metre uzunluğunda 13 köprü malzemesi ve çeşitli ebatlarda elektrik malzemeleriyle kablo elektrik kabloları ele geçirdi. Malzemelerin bir fabrikadan çalındığı tespit edildi. Malzemelere el koyan jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kablolar ise elektrik firmasına teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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